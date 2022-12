Svizzera, Yakin: «Non siamo riusciti ad andare oltre i nostri limiti»

Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato dopo il cocente ko contro il Portogallo: le sue dichiarazioni

Un deluso Murat Yakin si è così espresso alla RSI dopo Portogallo-Svizzera.

LE PAROLE – «Widmer era malato, aveva la febbre, ma anche Fabian Schär e Nico Elvedi non stavano bene. È per questo motivo che abbiamo dovuto cambiare il nostro sistema di gioco. Penso però che sia inutile parlare dei singoli e delle posizioni in campo, semplicemente non eravamo pronti. È stato un buon Mondiale, ma purtroppo non siamo stati capaci di andare oltre i nostri limiti».