Qatar 2022: c’è un altro Brasile, è il Portogallo

Qatar 2022, al Mondiale c’è un altro Brasile ed è il Portogallo di Goncalo Ramos, nuovo protagonista dei lusitani

Portogallo-Svizzera 6-1, un punteggio tennistico proprio alla nazione di Federer, propone una nuova gerarchia delle meraviglie di Qatar 2022. Fino a oggi, il Brasile era giustamente in testa per come aveva saputo mostrarsi nella versione più pura, tra joga bonito e futbol bailado,

opportunamente rivisitata con la velocità dei giorni nostri. Dopo stasera, i parenti lusitani, spesso considerati dei verde-oro in tono minore, si pongono come la realtà più spettacolare, almeno di questi ottavi di finale. Segnano tanto. Lo fanno meno in fretta del Brasile e con minore frequenza nel primo tempo, ma si riservano nella ripresa un supplemento di bellezza.

Lo fanno con un gioco arioso, un’intelligenza nel cervello e nei piedi (quando hanno due come Bruno Fernandes e Bernardo Silva), rinunciando a due totem diversi (il carisma di

Cristiano Ronaldo, l’unicità anarchica di Joao Cancelo), evidenziando un Gonçalo Ramos come nuovo protagonista. Brasile-Portogallo potrebbe essere la finale di Qatar 2022. Di curve e insidie ce ne sono tante prima di arrivarci, ma sarebbe comunque una sfida ad alto fascino.