Tare: «Vicini a Giroud, un campione. Potevo lasciare la Lazio per il Milan»

Il doppio retroscena di mercato svelato da Igli Tare. Le dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha confermato le voci di mercato di alcuni mesi fa: lui è stato vicino al trasferimento al Milan, i biancocelesti sono stati vicini, a gennaio, all’ingaggio di Giroud. Ecco le sue parole a Sky Sport.

GIROUD – «Avevamo la possibilità di acquistarlo negli ultimi giorni di calciomercato invernale, ho avuto modo di incontrarlo e conoscerlo da vicino, è stato molto piacevole per me, perché ho conosciuto una grande persona e professionista con grandi motivazioni. Allo stesso modo, ho intuito che la sua priorità era la sua permanenza a Londra, dove la sua famiglia vive ormai da tanti anni. Poteva essere una possibilità per l’estate, ma sapevo che se ci fosse stata la possibilità di rinnovare con il Chelsea lui l’avrebbe colta».

MILAN – «Ho avuto la possibilità di andare al Milan. Da bambino mi piaceva molto la squadra di Sacchi ed ero cresciuto nel mito di questo club ma quando ho dovuto fare la scelta ho pensato che la Lazio è la Lazio per me. Mi sento laziale e il legame va al di là della questione professionale. Questa creatura l’abbiamo formata negli anni e il legame adesso è ancora più forte».