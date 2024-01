Taremi-Inter, incontro in sede: deciso il futuro dell’attaccante

L’Inter lavora per il futuro e ha messo già le mani avanti per l’attaccante: gli agenti di Taremi in sede per trovare l’accordo

Federico Pastorello è stato avvistato nella sede nerazzurra e i contatti procedono spediti giorno dopo giorno per trovare la quadratura finale. L’iraniano arriverà a parametro zero a Milano nel mercato estivo e firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo. Come riportato da Fabrizio Romano è tutto fatto, nelle prossime settimane si chiude.