Lazio, Tchaouna saluta la Serie A, tutto fatto per il trasferimento al Burnley! I dettagli

Lazio, Tchaouna lascia la Serie A! E’ fatta per il trasferimento al Burnley! I dettagli sull’operazione dei biancocelesti

Il calciomercato estivo della Lazio entra finalmente nel vivo con una prima operazione in uscita di rilievo. Il club biancoceleste ha infatti definito il trasferimento dell’attaccante Loum Tchaouna al Burnley, squadra inglese. La notizia, riportata dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, segna l’inizio della rivoluzione estiva della rosa guidata da Maurizio Sarri.

Tchaouna, attaccante francese classe 2003 dotato di grande velocità e dribbling, è stato una delle scommesse della dirigenza capitolina nella stagione appena conclusa. Nonostante le ottime premesse, il suo impatto con la Serie A non è stato dei più incisivi: in 37 presenze con la maglia della Lazio ha collezionato soltanto 2 gol e un assist. Numeri insufficienti per confermare il suo ruolo nel nuovo progetto tecnico.

La trattativa tra Lazio e Burnley si è conclusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva pari a 15 milioni e 250 mila euro. Un’operazione che permette al club romano di incassare liquidità utile per finanziare ulteriori mosse in entrata. La dirigenza, guidata dal presidente Claudio Lotito, punta infatti a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a competere per un posto in Europa.

Il tecnico Maurizio Sarri, è chiamato a ricostruire una squadra più solida ed equilibrata. L’addio di Tchaouna può rappresentare l’occasione per inserire un profilo più maturo e adatto al gioco del nuovo allenatore, noto per il suo pragmatismo tattico e la capacità di valorizzare giovani talenti.

Con la cessione di Tchaouna al Burnley, la Lazio muove il primo passo sul mercato estivo: un segnale chiaro della volontà della società di rinnovare profondamente il proprio organico per affrontare le sfide della prossima stagione calcistica.