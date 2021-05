Team of the Season Serie A FIFA 21, dominano Inter e Milan

EA Sports ha diramato il Team of the Season della Serie A per il videogame FIFA 21

Come ogni anno, EA Sports ha reso noto il Team of the Season, la squadra della stagione, della Serie A per il videogame FIFA 21 nella modalità Ultimate Team. Sono quindici i calciatori presenti nella formazione di quest’anno e a farla da padrone è stata, neanche a dirlo, l’Inter che ha piazzato ben cinque calciatori: Lukaku, Lautaro Martinez, Skriniar e De Vrij.

Uno in meno, invece, per il Milan con Donnarumma, Theo Hernandez e Kessie. Non potevamo mancare Cristiano Ronaldo e Cuadrado della Juventus. Il Napoli piazza i suoi due “folletti” Mertens e Insigne. Muriel e Romero per l’Atalanta. Berardi e De Paul le sorprese.

Negli obiettivi e nelle sfide, presenti anche Nicolò Barella e Hirving Lozano e Felipe Caicedo.