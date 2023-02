Tebas: «Caso Barcellona? Dobbiamo chiarire che le sanzioni disciplinari sportive non sono possibili»

Javier Tebas, presidente de La Liga, ha parlato del caso Barcellona e di una possibile sanzione disciplinare sportiva

Javier Tebas, presidente de La Liga, ha parlato del caso Barcellona con un video pubblicato sui canali ufficiali del campionato.

PAROLE – «Una volta che abbiamo visto tutto, in questo momento, possiamo dire che dobbiamo differenziare alcune questioni chiare. La prima è che nel 2018 le regole di ‘compliance’, sia per il Barcelona che il CTA, non hanno funzionato. E’ evidente che con quello che si vede nei media, questi servizi non avrebbero mai dovuto essere forniti, né negli importi né nei fatti forniti, il che implica che potrebbero esserci o meno sanzioni sportive. Dobbiamo chiarire che le sanzioni disciplinari sportive non sono possibili perché sono trascorsi cinque anni e queste sanzioni vanno in prescrizione tre anni dopo gli eventi. A livello sportivo non è possibile, ma altra cosa è il campo penale, dove la Procura sta indagando sui fatti e se ci può essere un possibile reato di corruzione tra privati ​​nella versione di brogli in ambito sportivo. Vedremo come andrà a finire l’inchiesta, da parte nostra, noi aspetteremo e rispetteremo l’inchiesta. Una volta terminata, vedremo se l’accusa deciderà di presentare l’opportuna denuncia nei tribunali competenti. Se ci fosse una denuncia, dovremo comparire come accusa privata e altrimenti la questione è risolta».