Ternana-Sestri Levante: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Libero Liberati andrà in scena la sfida di Serie C Ternana-Sestri Levante: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Libero Liberati di Terni si giocherà la gara valevole per la 30ª giornata di Serie C tra Ternana-Sestri Levante. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Corradini, De Boer; Donati, Brignola, Cicerelli; Cianci. All. Abate.

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Guadagno; Podda, Valentini, Pane, Montebugnoli; Rosetti, Brunet, Oneto; Durmush, Parravicini, Furno. All. Ruvo.

Orario e dove vederla in tv

Ternana-Sestri Levante si gioca alle ore 20:45 di martedì 11 marzo per la trentesima giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.