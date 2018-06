A Malmo un attentatore ha sparato con un’arma automatica ai tifosi svedesi riuniti per seguire la partita con la Corea del Sud. Al momento non ci sono conferme di eventuali vittime

Non c’è mai fine all’orrore, nemmeno durante una manifestazione come i Mondiali 2018 che dovrebbe unire tutto il globo sotto la stessa bandiera dello sport. A Malmo, in Svezia, un uomo ancora non identificato ha sparato con un’arma automatica sulla folla dei tifosi gialloblu riuniti a seguire la partita con la Corea Del Sud. Al momento si parla di 4 feriti ma non ci sono ulteriori informazioni sulle loro reali condizioni. La polizia locale non ritiene ci siano i presupposti per un allarme pubblico. Proprio ieri due giovani di 20 anni sono stati fermati a Malmo perché sospettati di essere gli autori dell’attentato di mercoledì scorso al commissariato di Rosengard, nel quartiere di Helsingborg.