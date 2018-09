Terry riparte, nuova avventura con lo Spartak Mosca

Dopo una lunga permanenza al Chelsea, una parentesi all’Aston Villa ora John Terry riparte: nel suo futuro c’è lo Spartak Mosca

Una vita al Chelsea, una parentesi all’Aston Villa e ora una nuova avventura in Russia. John Terry riparte dallo Spartak Mosca: l’ex Chelsea ha finito in questi minuti le visite mediche di rito a Villa Stuart. Il difensore firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo e avrà un ingaggio molto alto. Era accompagnato dall’agente Marco Trabucchi, in rappresentanza dello Spartak Mosca, che ha orchestrato questo grande colpo per il calcio russo, destinato a diventare uno dei più importanti della storia del club.

Ma John Terry è legato a Mosca da un filo rosso. Nel 2008, al termine della finale di Champions persa contro il Manchester United il capitano del Chelsea non riusciva a trattenere le lacrime, nemmeno una volta sceso negli spogliatoi. Troppo grande la delusione per quell’ultimo, decisivo rigore fallito. Il destino gli aveva concesso l’occasione di entrare una volta ancora nella storia del Chelsea, una scivolata sul dischetto gli ha precluso quell’enorme opportunità. Ora suona quasi bizzarro che la stessa Mosca regali all’ex capitano Blues una nuova opportunità per ripartire. Tirato a lucido e pieno di motivazioni: JT è pronto a ripartire dalla Russia. Quello che Mosca gli ha tolto 10 anni fa potrebbe ridarglielo ora.