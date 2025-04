Tether Juve, Ardoino chiarisce dopo l’acquisizione del 10% di quote: «Ecco qual è il nostro obiettivo nell’investimento in questo club»

Tether Juve: il CEO Paolo Ardoino ha parlato dopo l’acquisizione del 10% di quote nella società bianconera. Le sue dichiarazioni

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il CEO Paolo Ardoino ha spiegato l’investimento di Tether (colosso delle stablecoin) nella Juve con l’oltre 10% di quote.

OBIETTIVO DI TETHER – «Il nostro obiettivo è poter contribuire direttamente al successo della nostra squadra del cuore, un club con una storia, un brand e una base di tifosi senza eguali. Allo stato attuale, e in una prospettiva di breve termine, l’investimento nella Juventus ha il chiaro scopo di avviare un processo di supporto della società. Nel lungo periodo potrà evolversi, ma solo sulla base del confronto con la proprietà. Non abbiamo un percorso da seguire delineato, nemmeno in termini percentuali. Ci sono realtà con soldi da investire, magari per farsi pubblicità e poi sparire dopo un anno. Invece il consolidamento della nostra posizione nella Juve rappresenta un ulteriore segnale di serietà».

ELKANN – «Mi piacerebbe conoscere la sua visione del club e della squadra. Potremmo capire insieme come Tether può cominciare ad incidere nella crescita della Juve».

STAGIONE DELLA JUVE – «Il desiderio è che la Juve sia ‘Great Again’ ed è lampante che la stagione in corso sia andata in un’altra direzione. Ma non è finita. Dobbiamo restare compatti per rendere il traguardo di quest’anno il punto di partenza per un 2025/26 ambizioso. Magari lo Scudetto?».