Theo Hernandez accoglie Hakimi: «Ci vediamo presto in Serie A». La risposta del marocchino…

Theo Hernandez ha accolto in maniera virtuale l’ultimo acquisto dell’Inter: Achraf Hakimi. Ecco il simpatico botta e risposta

Theo Hernandez sente profumo di derby. Dopo l’annuncio dell’Inter che ha ufficializzato l’arrivo di Hakimi in nerazzurro, il giocatore del Milan ha accolto virtualmente il marocchino in Serie A.

I due, legati da un passato comune al Real Madrid, si sono dati appuntamento in campo in un derby che già adesso si preannuncia infuocato. Theo ha scritto: «Ci vediamo presto in Serie A e nei futuri derby» e il marocchino ha subito replicato: «Ci vediamo presto!»