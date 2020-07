UFFICIALE Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato

Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter: è arrivato il comunicato di Real Madrid ed Inter per il trasferimento del marocchino

Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter. È arrivato il comunicato ufficiale dell’Inter e del Real Madrid per il trasferimento del giocatore marocchino in nerazzurro. Ecco le due note dei club.

INTER – «Achraf Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore marocchino classe 1998, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Real Madrid, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025»

REAL MADRID – «Il Real Madrid C. F. e Inter Milan hanno chiuso per il trasferimento di Achraf Hakimi. Il club vuole ringraziare Achraf per tutti questi anni di dedizione, professionalità e comportamento esemplare da quando è arrivato nel nostro settore giovanile nel 2006 e gli augura buona fortuna nella sua nuova fase».