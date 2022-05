Theo Hernandez come Jacobs: «Un ottimo duecentista»

Paolo Camossi, allenatore del campione olimpico dei 100 metri esalta Theo Hernandez: «Una corsa simile a quella dei velocisti»

Il gol di Theo Hernandez con l’Atalanta ha fatto saltare tutti dalla sedia, compreso Paolo Camossi, allenatore del vincitore di due ori olimpici, Marcel Jacobs. Le sue parole a Tuttosport.

«Quello che ho visto in lui è una corsa più simile a quella dei velocisti rispetto a quella cui siamo abituati a vedere in un campo di calcio. É bello perchè quando si trova in campo libero, Theo riesce a farlo quasi come se non ci fosse il pallone. Con una corsa così sciolta sarebbe interessante vederlo all’opera sui 200 metri»