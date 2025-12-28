Thiago Motta torna in panchina? Spunta una nuova ipotesi in Brasile, ma c’è un ex Juve che potrebbe bloccare la trattativa! Ecco di chi si tratta

Thiago Motta torna in panchina? Spunta una nuova ipotesi: indiscrezioni dal Brasile che attira l’ex Juve, ma c’è un nodo da sciogliere

Doveva essere il volto del nuovo corso bianconero, l’uomo chiamato a inaugurare una rinascita tattica a Torino, e invece l’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus si è chiusa bruscamente con il licenziamento dello scorso marzo. Da allora, l’allenatore italo-brasiliano è rimasto in attesa dell’occasione giusta per rilanciarsi. Secondo Globoesporte, quella chance potrebbe arrivare dal Brasile: il suo nome è infatti finito con insistenza nel casting del Flamengo.

Filipe Luís ai saluti: trattativa ferma sul rinnovo

La panchina del club rubro-negro rischia di liberarsi a breve. L’attuale allenatore Filipe Luís è reduce da una stagione straordinaria, impreziosita dalla vittoria del Brasileirão e della Copa Libertadores, con l’unica amarezza della finale Intercontinentale persa ai rigori contro il Paris Saint-Germain.

Nonostante i risultati, il rinnovo del contratto – in scadenza il 31 dicembre – è in stallo. Il nodo è economico: il Flamengo ha messo sul tavolo un’offerta da 4 milioni di euro, chiedendo però che la cifra comprenda anche gli stipendi dello staff tecnico. Una condizione ritenuta inaccettabile dall’allenatore. Con un ultimatum fissato per domani, 29 dicembre, la rottura appare sempre più probabile.

Il casting del Flamengo e la candidatura di Motta

In caso di addio di Filipe Luís, la dirigenza del Flamengo è pronta a valutare le alternative. Sul tavolo ci sono diversi profili: Artur Jorge, però, è blindato in Qatar da una clausola rescissoria, mentre Leonardo Jardim resta un’opzione più defilata. In questo scenario, le quotazioni di Thiago Motta sono in netta ascesa, anche per il suo background brasiliano e l’esperienza maturata in Europa.

L’ombra di Danilo: un ostacolo pesante

Sulla strada di Motta, tuttavia, si staglia un ostacolo tutt’altro che marginale: Danilo. Il difensore brasiliano è oggi una colonna del Flamengo, leader carismatico dello spogliatoio e idolo del Maracanã. È lo stesso giocatore che Thiago Motta aveva escluso dal progetto juventino nel gennaio 2025.

Le scorie di quell’addio non sembrano del tutto smaltite. Danilo lasciò Torino con amarezza, parlando di scelte subite dopo cinque anni in bianconero, mentre Motta liquidò la vicenda con toni freddi in conferenza stampa. Oggi i ruoli si sono ribaltati: il centrale è una figura chiave del Flamengo e la sua presenza potrebbe rappresentare un veto interno all’arrivo del suo ex allenatore.

Il futuro di Thiago Motta resta dunque appeso a un incastro delicato tra strategie dirigenziali, equilibri di spogliatoio e decisioni imminenti. Il Flamengo osserva, valuta e attende: il rilancio dell’ex tecnico della Juventus potrebbe passare dal Brasile, ma non senza ostacoli.