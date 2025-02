Thiago Motta: «Gli ottavi sono un nostro obiettivo, tante volte abbiamo trovato il pari, ma domani non giochiamo per pareggiare»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, in conferenza stampa in vista della partita di ritorno del playoff di Champions League contro il PSV

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno del playoff di Champions League della Juve contro il PSV ad Eindhoven. Di seguito le sue parole.

CHE PARTITA SERVIRA’ DOMANI – «Nel calcio bisogna fare tutto bene, ragionare sempre. Bisogna utilizzare sempre la testa, interpretare momenti di gioco, quando l’avversario vuole spingere e noi essere solidi e compatti. Tutte le cose valide per essere superiori all’avversario, sperando che la nostra squadra sia al massimo su tutti gli aspetti contro una grande squadra. Dovremo fare del nostro meglio per meritare il passaggio agli ottavi».

OTTAVI DI FINALE – «È un obiettivo della squadra di sicuro. Fino ad oggi è la partita più importante della stagione. Giocando questa partita possiamo andare agli ottavi altrimenti è finita la competizione. È una partita importante per noi, all’andata abbiamo fatto un primo passo ma non è finita. So che abbiamo pareggiato tanto in questa stagione, ma non abbiamo mai giocato per pareggiare. Non sappiamo come si gioca per pareggiare, noi entriamo in campo sempre per vincere e sarà allo stesso modo. Utilizzando la testa, fare bene fase di possesso e non possesso, fare bene le transizioni. E poi la voglia di conquistare il passaggio agli ottavi, ed essere superiori all’avversario».

CONTINUA A LEGGERE LE PAROLE DI THIAGO MOTTA SU JUVENTUSNEWS24.COM