Conferenza stampa Thiago Motta: le parole del tecnico bianconero in vista di Juve Inter

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, in conferenza stampa alla vigilia della partita dei bianconeri contro l’Inter

COME STA IL GRUPPO VERSO JUVE INTER – «Vincere fa sempre bene, la squadra sta bene. Porta energie in più, stimoli in più, che van messe nel nostro lavoro. Vedo i ragazzi molto bene. Non avremo Bremer, Cabal, Milik, Douglas Luiz e Kalulu, recuperiamo Cambiaso. Anche Kelly recuperato, è in condizione».

VITTORIA IMPORTANTE A LIVELLO MENTALE – «Noi cerchiamo la vittoria per tutto, è il nostro lavoro prepararsi, fare le cose giuste per arrivare alla vittoria. Ma per farlo dobbiamo meritarlo e in campo mettere tutte le nostre forze insieme come squadra per competere contro una grande avversaria che affronteremo e meritare la vittoria. Partite come quella di domani, la più importante del nostro campionato, dobbiamo fare grandi cose. Difendere bene, transizioni, grande atteggiamento ed essere squadra, dal primo fino all’ultimo minuto. Succeda quel che succeda in campo».

