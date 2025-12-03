Thiago Silva Milan, cresce l’ipotesi del ritorno? La dirigenza si divide ma i tifosi sognano

Thiago Silva Milan, suggestione sempre più concreta: la spinta interna e il retroscena che accende i cuori rossoneri

Il 10 dicembre 2024 Thiago Silva era tornato a Milanello, dodici anni dopo la dolorosa cessione al PSG insieme a Zlatan Ibrahimovic. Quella partenza segnò un momento difficile per i rossoneri, che hanno ritrovato la strada della rinascita solo dal 2020. Oggi, però, il difensore brasiliano è di nuovo al centro delle cronache, protagonista di un clamoroso scenario di mercato.

Secondo quanto riportato da Repubblica e rilanciato da TMW, il Milan sta valutando seriamente il ritorno del centrale. Quella che sembrava una suggestione sta prendendo sempre più forza, con un dibattito acceso all’interno del club. L’ipotesi concreta è un contratto semestrale, da gennaio a giugno, reso possibile dall’accordo di Thiago Silva con il Fluminense per liberarsi a fine dicembre. Nonostante i suoi 41 anni, il brasiliano resta un atleta impeccabile, come dimostrano le 43 presenze da titolare nella scorsa stagione.

Il ritorno avrebbe anche motivazioni personali: la volontà di avvicinarsi alla famiglia, con il figlio Isago già al Chelsea, e il sogno di giocare un ultimo Mondiale sotto la guida di Carlo Ancelotti. Per il Milan, che potrebbe mandare in prestito il giovane Odogu, l’arrivo di un campione esperto rappresenterebbe un rinforzo prezioso in un reparto che necessita di certezze.

