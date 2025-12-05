Thiago Silva ritorna in Serie A? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni sul difensore brasiliano - Calcio News 24

Thiago Silva verso un clamoroso ritorno al Milan: le ultime di Calciomercato Milan

Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una semplice suggestione romantica sta assumendo contorni concreti: Thiago Silva potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera. Secondo le ultime notizie raccolte da Calciomercato.com e riportate da La Repubblica, il Milan sta seriamente valutando il ritorno del difensore brasiliano, soprannominato “Il Monstro”, con una parte della dirigenza favorevole all’operazione nostalgia.

L’idea, gestita anche dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ex Lazio, prevede un contratto semestrale fino al 30 giugno, con l’obiettivo di fornire a Massimiliano Allegri un leader difensivo di grande esperienza per la seconda parte della stagione. Il tecnico toscano, tornato alla guida del Diavolo, vede in Thiago Silva un punto di riferimento per la difesa, in grado di guidare il reparto e trasmettere sicurezza ai più giovani.

Il centrale brasiliano, prossimo ai 41 anni e attualmente in forza al Fluminense, rappresenta il profilo ideale per un Milan alla ricerca di stabilità. L’esperienza internazionale e il carisma del Monstro sembrano più adatti alle esigenze rossonere rispetto a eventuali alternative come Sergio Ramos, che non sembrano entusiasmare la dirigenza di via Aldo Rossi.

Le motivazioni di Thiago Silva per un ritorno a Milanello sono chiare: da una parte, il desiderio di riavvicinarsi all’Europa e alla famiglia, con il figlio che gioca al Chelsea; dall’altra, l’obiettivo di conquistare un’ultima chiamata con il Brasile. A favorire l’operazione c’è anche il legame storico con Allegri, con cui vinse lo Scudetto nel 2011. La sua condizione fisica resta eccellente: nella stagione in corso, Thiago Silva ha giocato 43 partite da titolare, dimostrando di poter ancora fare la differenza.

Se il ritorno si concretizzasse, il Milan non si limiterebbe a ingaggiare un difensore: guadagnerebbe un vero e proprio mentore per i giovani, capace di trasmettere esperienza internazionale e leadership, elementi fondamentali per affrontare la Serie A e la Supercoppa. L’ipotesi di Thiago Silva a Milano, quindi, resta uno dei principali temi del Calciomercato Milan, pronta a regalare emozioni ai tifosi rossoneri.