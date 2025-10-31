 Thuram Inter, l'attaccante ritrova la forma migliore: il francese migliora, Chivu scioglie i dubbi domani? Le ultimissime
Inter News

Thuram Inter, l’attaccante ritrova la forma migliore: il francese migliora, Chivu scioglie i dubbi domani? Le ultimissime

Thuram Inter, l’attaccante torna al top della condizione: il francese è ok, Chivu decide domani. Le ultime notizie

Arrivano buone notizie per l’Inter e per Cristian Chivu: Marcus Thuram ha smaltito del tutto l’infortunio muscolare che lo aveva fermato lo scorso 30 settembre in Champions League contro lo Slavia Praga. Dopo settimane di lavoro personalizzato e graduali reintegri in gruppo, l’attaccante francese ha svolto l’intera seduta con i compagni senza avvertire fastidi, ritrovando una condizione fisica ottimale.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarà Chivu a decidere nelle prossime ore se inserirlo tra i convocati per la trasferta di Verona. Il tecnico nerazzurro attenderà l’allenamento di rifinitura per valutare la risposta definitiva del giocatore, evitando qualsiasi forzatura in vista del fitto calendario tra campionato e coppe.

In caso di convocazione, Thuram partirebbe dalla panchina, pronto a subentrare per riacquisire ritmo e minuti. Il suo rientro rappresenta comunque un rinforzo prezioso per l’attacco interista, che nelle ultime settimane ha fatto affidamento su Lautaro Martínez, Bonny ed Esposito. Con il graduale ritorno del francese, la coppia “ThuLa” potrà presto tornare protagonista, probabilmente già prima della sosta di novembre.

LEGGI ANCHE – Mkhitaryan Inter, l’intervista dell’armeno: dallo smantellamento della squadra nerazzurra all’addio di Lukaku

