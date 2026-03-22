Thuram Inter, dentro la crisi da gol del francese: c’è una scusante per il suo scarso rendimento nelle ultime uscite con i nerazzurri

Il rendimento di Marcus Thuram, attaccante francese dell’Inter, fin qui non è stato all’altezza delle aspettative. Con soli 7 gol in campionato, il giocatore non è riuscito a imporsi come si sperava, e la sua presenza in campo è stata spesso sottotono. Nonostante le aspettative di inizio stagione, dove Thuram avrebbe dovuto essere uno dei principali protagonisti offensivi, il francese ha mostrato una certa difficoltà nel mantenere la continuità nelle sue prestazioni.

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Come sottolineato dal Corriere dello Sport, negli ultimi mesi Thuram ha faticato a rimanere dentro la partita, mancando quella capacità di creare pericoli con guizzi e strappi, un aspetto fondamentale nel gioco offensivo che il tecnico Cristian Chivu richiede a tutte le punte della squadra. Il francese, infatti, è stato spesso distante dall’idea di gioco che l’allenatore rumeno cerca di applicare.

La sindrome influenzale e il recupero

C’è comunque una giustificazione per la sua stagione deludente. Thuram ha dovuto fare i conti con una fastidiosa sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare il derby contro il Milan due settimane fa. Al ritorno ad Appiano Gentile, il giocatore era debilitato e con una condizione fisica inferiore rispetto al solito. Tuttavia, durante la settimana, ha potuto allenarsi intensamente per recuperare il gap atletico che si era venuto a creare.

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Il ritorno in campo contro la Fiorentina

Oggi, Thuram è pronto a riscattarsi e a mostrare il suo valore sul campo. La partita di stasera contro la Fiorentina sarà un banco di prova importante per capire se il francese è riuscito a superare i problemi fisici e se potrà finalmente tornare ai livelli che ci si aspetta da un giocatore del suo calibro. L’allenamento settimanale dovrebbe avergli permesso di recuperare la forma fisica necessaria per dare il massimo, e la sfida contro i viola sarà l’occasione giusta per dimostrarlo.

In attesa di vedere come si comporterà in campo, l’Inter continua a credere nelle qualità di Marcus Thuram, sperando che possa riprendersi e dare il suo contributo fondamentale nel finale di stagione.