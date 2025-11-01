Thuram Inter, il francese con il fratello della Juventus è tra le coppie di calciatori più preziose d’Europa! La statistica

Marcus e Khéphren Thuram, il duo franco-italiano che brilla tra i fratelli più quotati del calcio europeo. Il dato

Il portale specializzato Transfermarkt ha stilato una classifica tanto curiosa quanto affascinante: quella delle coppie (e famiglie) di fratelli più preziose del calcio europeo, calcolata in base al valore di mercato complessivo dei giocatori.

In cima alla graduatoria svettano gli inglesi Jude e Jobe Bellingham, che insieme raggiungono l’impressionante cifra di 210 milioni di euro. Subito dietro, al secondo posto, troviamo i francesi Kylian ed Ethan Mbappé, con un totale di 185 milioni, mentre il podio è completato da un’altra coppia transalpina di grande spessore: Marcus e Khéphren Thuram, valutati complessivamente 115 milioni.

Per quanto riguarda l’Italia, la coppia più quotata è quella formata da Federico e Christian Dimarco, che precedono di un soffio — appena 225 mila euro — i fratelli Moise e Giovanni Kean, con quest’ultimo attualmente in forza al Poggibonsi.

La nota più singolare, però, arriva dalla famiglia Esposito, che non si limita a una coppia ma schiera addirittura un trio di fratelli: Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio. Insieme valgono 46 milioni di euro, cifra che secondo gli esperti è destinata a crescere rapidamente. Il più giovane, Francesco Pio, sta infatti vivendo un periodo di forma straordinario con l’Inter, attirando l’interesse di diversi club italiani e stranieri.

Questa speciale classifica dimostra come i legami di sangue continuino a essere una fucina di talenti nel calcio moderno, capaci non solo di imporsi individualmente, ma anche di scrivere vere e proprie saghe familiari nel panorama europeo.

