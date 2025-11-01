Inter News
Thuram Inter, il francese con il fratello della Juventus è tra le coppie di calciatori più preziose d’Europa! La statistica
Marcus e Khéphren Thuram, il duo franco-italiano che brilla tra i fratelli più quotati del calcio europeo. Il dato
Il portale specializzato Transfermarkt ha stilato una classifica tanto curiosa quanto affascinante: quella delle coppie (e famiglie) di fratelli più preziose del calcio europeo, calcolata in base al valore di mercato complessivo dei giocatori.
In cima alla graduatoria svettano gli inglesi Jude e Jobe Bellingham, che insieme raggiungono l’impressionante cifra di 210 milioni di euro. Subito dietro, al secondo posto, troviamo i francesi Kylian ed Ethan Mbappé, con un totale di 185 milioni, mentre il podio è completato da un’altra coppia transalpina di grande spessore: Marcus e Khéphren Thuram, valutati complessivamente 115 milioni.
Per quanto riguarda l’Italia, la coppia più quotata è quella formata da Federico e Christian Dimarco, che precedono di un soffio — appena 225 mila euro — i fratelli Moise e Giovanni Kean, con quest’ultimo attualmente in forza al Poggibonsi.
La nota più singolare, però, arriva dalla famiglia Esposito, che non si limita a una coppia ma schiera addirittura un trio di fratelli: Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio. Insieme valgono 46 milioni di euro, cifra che secondo gli esperti è destinata a crescere rapidamente. Il più giovane, Francesco Pio, sta infatti vivendo un periodo di forma straordinario con l’Inter, attirando l’interesse di diversi club italiani e stranieri.
Questa speciale classifica dimostra come i legami di sangue continuino a essere una fucina di talenti nel calcio moderno, capaci non solo di imporsi individualmente, ma anche di scrivere vere e proprie saghe familiari nel panorama europeo.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Inter, svolta nell’organigramma societario! Cambia ufficialmente il proprietario con Brookfield che prende il comando del club meneghino
Calciomercato Inter, il grande colpo dei nerazzurri è possibile: spunta l’ipotesi dello scambio a gennaio! Le ultimissime
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...