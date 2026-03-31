Thuram Inter, la Francia per ritrovare il gol e il sorriso: ora punta a riprendersi il suo posto in nerazzurro! La missione dell’attaccante

Il gol ritrovato con la Francia può rappresentare una svolta importante per Marcus Thuram e, di riflesso, anche per l’Inter. L’attaccante nerazzurro, reduce da un periodo meno brillante sotto porta con il club, ha sfruttato la pausa per le nazionali per ritrovare fiducia, serenità e soprattutto una rete che mancava in un momento delicato della stagione. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, quel centro ha avuto il peso di una vera liberazione, sia per il valore tecnico del gesto sia per tutto ciò che si portava dietro. Nel sorriso del francese c’erano le critiche arrivate nelle ultime settimane, i dubbi sul suo momento e anche la necessità di ribadire il proprio valore in vista del Mondiale 2026. Un segnale che osserva con attenzione anche Cristian Chivu, chiamato a gestire il rush finale di campionato con l’obiettivo di tenere l’Inter in piena corsa per lo scudetto.

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Thuram Inter, il rendimento in nerazzurro resta sotto osservazione

Prima della sfida del Franchi contro la Fiorentina, lo stesso Chivu aveva provato a spegnere ogni discussione attorno al suo attaccante, chiarendo che “Marcus non è un problema”. Una presa di posizione netta, arrivata in un momento in cui i numeri del francese avevano inevitabilmente aperto qualche riflessione sul suo peso nel reparto offensivo. Thuram resta legato all’Inter da un contratto fino al 2028, con uno stipendio importante e una clausola da 85 milioni di euro esercitabile entro metà luglio. Elementi che confermano il valore del giocatore, ma che al tempo stesso aumentano l’attenzione sul suo rendimento. Questa estate, proprio nell’anno del Mondiale, il francese si giocherà molto anche sul piano delle gerarchie future.

Inter Roma, Thuram si candida per una maglia accanto a Lautaro

Ora il focus torna tutto sul campionato. Thuram rientra a Milano con l’intenzione di trasformare il gol segnato in nazionale in una spinta concreta anche in maglia nerazzurra. Alla ripresa della Serie A, contro la Roma, l’attaccante si candida con forza per una maglia da titolare. Il ritorno imminente di Lautaro Martinez riapre infatti il tema della coppia offensiva, anche perché la crescita di Francesco Pio Esposito offre a Chivu un’alternativa credibile e in fiducia. Proprio questa concorrenza può diventare uno stimolo ulteriore per Thuram, deciso a riprendersi un ruolo centrale nell’attacco dell’Inter. Per i nerazzurri, ritrovare il miglior Marcus significherebbe aggiungere peso, profondità e gol nel momento più delicato della stagione.