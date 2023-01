Thuram non si muove a gennaio: il rifiuto del ‘Gladbach al Chelsea

Marcus Thuram non si muoverà dal ‘Gladbach in questa finestra di mercato: il rifiuto alla proposta del Chelsea

Niente Chelsea per Marcus Thuram. Come riportato da Footmercato.net, il francese – che piace anche in Italia a Inter e Juve – ha deciso di non lasciare il ‘Gladbach nel mercato di gennaio.

Il giocatore a giugno andrà in scadenza di contratto, ma ha preferito non lasciare la squadra tedesca prima della fine del campionato.