Si chiama Corentin Tolisso ed è il nome nuovo per la mediana del Milan

La notizia è di oggi: il Milan è su Tolisso del Bayern Monaco. Massimiliano Mirabelli ha sempre dimostrato una certa predilezione per i giovani talenti europei, dimostrazione ne sono gli arrivi di Hakan Calhanoglu ed Andrè Silva. Due profili di prospettiva internazionale che hanno abbracciato il progetto rossonero. La speranza del direttore sportivo è che anche il francese faccia altrettanto. Il centrocampista classe 1994 è cresciuto nell’Olympique Lione per poi sposare la causa del Bayern Monaco, 35 i milioni pagati dal club tedesco per strapparlo ai francesi una sola estate fa.

Logico, quindi, che in fase di trattativa si parta da una base economica piuttosto alta. Ma se il Milan ne avrà la forza, l’investimento è di quelli pressochè sicuri. Parliamo di una mezz’ala destra che, all’occorrenza può ricoprire i ruoli di mediano o addirittura terzino. Dà equilibrio alla squadra, ma porta in dote anche eleganza nelle giocate e cambi di campo millimetrici. Non ama giocare negli spazi stretti, è uno che va in verticale senza palla ma non chiedetegli la percussione tambureggiante. Nel 4-3-3 di Gattuso potrebbe occupare il ruolo di intermedio e porterebbe un gioco diverso rispetto a quelli di Kessiè e Bonaventura.