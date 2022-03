Tomori: «Maldini il migliore di sempre. Vi racconto come è andata a Cagliari». Le parole del difensore rossonero

Fikayo Tomori ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del The Guardian. Le sue dichiarazioni.

MALDINI – «Il miglior difensore di sempre. L’altro giorno ci parlava riguardo la velocità muovendola da dietro e come lavorare sulla nostra posizione del corpo. Come difensore, vuoi sempre cercare di impressionarlo.»

MANCATA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE – «Ci sono tanti giocatori talentuosi nella mia posizione e c’è un numero limitato di posti. Devo solo far si di giocare ad alti livelli e quando arriverà la chiamata mi farò trovare pronto. Ora sono concentrato su ciò che devo fare qui al Milan.»

RAZZISMO A CAGLIARI – «Non è stato un bel momento, ma tutti i giocatori mi hanno aiutato in quella situazione. Tutti si sono resi conto di cosa stava succedendo. Dopo che ho parlato con l’arbitro tutti sono stati di supporto. Il prossimo passo è cercare di fermare queste persone. Per me e per Mike (Maignan) è stato triste, ma il club ha subito dato una reazione. Puoi fare un fallo, concedere un rigore e quando torni in spogliatoio trovi centinaia di messaggi sui social. Persone con account fake, che sentono di poter dire qualsiasi cosa senza nessuna conseguenze. Le aziende dei social devono fare qualcosa.»

