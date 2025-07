Tomori Milan, ecco il contenuto del dialogo con il tecnico Allegri! Posizione nuova? Le prime amichevoli...

Tomori Milan, c’è il contenuto del dialogo con il tecnico Allegri! Posizione nuova per il rossonero? Le prime amichevoli…

Il nuovo Milan guidato da Massimiliano Allegri, allenatore vincitore di cinque scudetti con la Juventus e noto per la sua meticolosa organizzazione tattica, sta delineando un’identità difensiva ben precisa. Le prime amichevoli estive contro Arsenal e Liverpool hanno già fornito indicazioni chiare: la squadra rossonera vuole ritrovare compattezza e affidabilità nel reparto arretrato. Una necessità, dopo stagioni segnate da fragilità e squilibri difensivi.

Filosofia Difensiva Come Fondamento La scelta di Allegri di ricostruire partendo dalla difesa segna una svolta nella gestione tecnica del Milan. Il tecnico livornese sta puntando su un gioco meno spettacolare ma più pragmatico, volto a garantire solidità e tenuta tattica. In questo disegno si inserisce perfettamente Igli Tare, nuovo direttore sportivo con un passato alla Lazio, che ha sposato la visione del mister e sta già lavorando per portare rinforzi mirati.

Tomori “Alla Barzagli”: Un Ruolo Chiave Fikayo Tomori, difensore centrale inglese classe 1997, reduce da una stagione complicata con poche presenze e un possibile addio, è ora centrale nel progetto rossonero. Secondo La Gazzetta dello Sport, Allegri vede in lui caratteristiche simili a quelle di Andrea Barzagli, ex perno della difesa juventina e figura fondamentale nella sua prima era bianconera. Tomori è chiamato a riscattarsi e, sotto la guida di un allenatore noto per valorizzare i difensori, può ritrovare fiducia e prestazioni di alto livello.

Paragone Tattico e Prospettive Il parallelo con Barzagli non è casuale: posizionamento, affidabilità e leadership sono qualità che Allegri considera imprescindibili. Se Tomori saprà interpretare questo ruolo con disciplina e continuità, potrà diventare il fulcro della nuova retroguardia milanista. Una difesa solida, infatti, è la base per tornare competitivo in Italia e in Europa.

Sinergie Vincenti La sintonia tra Allegri, Tare e gli elementi chiave dello spogliatoio sarà determinante per il successo della nuova era del Milan. Una rinascita fondata sulla concretezza difensiva, capace di restituire ai tifosi rossoneri ambizioni e certezze.