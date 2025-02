Tonali Juventus, l’ex centrocampista del Milan ha già detto sì! Ecco cosa sta succedendo: le ultime novità

Tonali Juventus, l’ex rossonero ha già detto sì ai bianconeri! Ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore: tutte le novità

Il mercato Juve non si ferma e in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che porterà una importante somma nelle casse bianconere, potrebbe puntare sull’ex Milan Sandro Tonali. Pronta una nuova rivoluzione in estate?

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’ex rossonero avrebbe già risposto positivamente al trasferimento in bianconero. Ci sarebbe la possibilità di uno scambio di prestiti con Douglas Luiz ma tutto o quasi dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions.