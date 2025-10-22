Tonali Newcastle, aria di rinnovo! Ecco le novità dall’Inghilterra: tutti gli aggiornamenti sul centrocampista ex Milan

Tonali rinnova con il Newcastle: dall’Inghilterra arrivano conferme sul futuro del centrocampista seguito anche dalla Juve

Un sogno che svanisce, una porta che si chiude. Il ritorno di Sandro Tonali in Serie A, e con esso le speranze della Juventus di vestirlo di bianconero, si allontanano bruscamente: dall’Inghilterra arriva la notizia del rinnovo del centrocampista con il Newcastle.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l’ex Milan ha firmato un nuovo contratto che lo legherà ai Magpies fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione, formula ormai consueta in Premier League.

A rendere il tutto ancora più significativo è il retroscena svelato dai media britannici: l’accordo sarebbe stato raggiunto proprio durante i dieci mesi di squalifica per il caso scommesse. In quel periodo difficile, Tonali avrebbe accettato una riduzione dello stipendio per agevolare il club, che non poteva contare su di lui. Un gesto apprezzato enormemente dal Newcastle, che ha risposto con un segnale forte di fiducia reciproca, proponendo il prolungamento.

Il rinnovo non significa che Tonali resterà per sempre in Inghilterra, ma consegna al Newcastle una posizione di forza assoluta in vista di eventuali trattative future. Per la Juventus, che lo aveva seguito con attenzione senza affondare il colpo la scorsa estate, la strada si complica quasi definitivamente. Intanto, le prestazioni del centrocampista – definito da Paul Scholes “il miglior del campionato” – hanno acceso i riflettori delle big d’Europa, soprattutto in Premier League.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

