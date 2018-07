Torino: accordo con l’Aek Atene per la cessione di Lucas Boyè

Il Torino avrebbe accettato l’offerta dell’Aek Atene per la cessione del centravanti argentino Lucas Boyè.

Il Torino ha appena raggiunto un’intesa con l’Aek Atene per la cessione del centravanti argentino Lucas Boyè. L’attaccante, classe 1996, è appena rientrato in Italia dopo il prestito al Celta Vigo, dove era approdato a gennaio, e adesso dovrà lasciarla nuovamente per sbarcare in Grecia. I granata avrebbero, difatti, accettato l’offerta del club greco che prevede la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro. Per concludere l’affare adesso mancano le firme e l’ufficialità che potrebbero già arrivare nella giornata di domani. Boyè, a breve potrebbe, dunque, salutare il Torino con cui ha accumulato un bottino di 41 presenze tra campionato e Coppa Italia andando in rete una sola volta.