Torino, ag. Radonjic: «La Serie A deve ancora conoscere il vero Nemanja»

L’agente di Nemanja Radonjic, Darko Ristic, ha parlato delle prestazioni dell’attaccante del Torino nel campionato di Serie A

Darko Ristic, agente di Nemanja Radonjic, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’attaccante del Torino.

TORINO – «Siamo soddisfatti, Nemanja ha iniziato bene la stagione. Ma ti assicuro che può fare molto, molto meglio. Posso garantire che la Serie A deve ancora conoscere il vero Radonjic».

JURIC – «Considerando che è appena arrivato, è già un ottimo rendimento. Ma mostrerà ancora le sue qualità. Soprattutto sotto la direzione di Juric, che è un ottimo allenatore».

FUTURO – «Il Torino è un club fenomenale in tutti i sensi. Penso che sia il club perfetto per Nemanja in questo momento, e credo anche Nemanja sia il giocatore perfetto per il Torino»..