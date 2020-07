Torino, ancora striscioni contro Cairo: «Vattene!». Ben 120 tifosi hanno contestato il presidente prima del derby con la Juventus

Altro episodio di contestazione indirizzato al patron del Torino Urbano Cairo. Come riportato da ToroNews, 120 tifosi circa si sono riuniti questa mattina davanti alla Curva Primavera dello stadio Olimpico-Grande Torino, in via Filadelfia.

Cori e striscioni contro l’attuale presidente, i tifosi chiedono una proprietà in grado di gestire diversamente la società. Non sono mancati anche cori di incitamento nei confronti della squadra in vista del derby di questa sera.