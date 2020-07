Torino, Ansaldi: «Uniti usciremo da questi momenti duri»

Cristian Ansaldi, esterno del Torino, suona la carica per le prossime partite

Momento difficile in casa Torino, uscito sconfitto anche dal derby contro la Juventus. Cristian Ansaldi, però, non si abbatte e prova a caricare l’ambiente granata. L’argentino ha scritto un post sul suo profilo social per dare forza ai compagni.

«Sono stato in momenti buoni e momenti duri. Però solo posso dire una cosa, in questi momenti duri è dove dobbiamo stare più insieme, perché è l’unico modo per uscire di questo momento…FORZA TORO SEMPRE. Sopratutto in questo momento brutto…».