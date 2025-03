Torino, 2-0 contro l’Asti e cori per Vanoli: il racconto dell’allenamento a porte aperte

Torino Asti, i granata di Paolo Vanoli si assicurano l’amichevole al Grande Torino, cori per il mister, infortunio per Salama, il racconto

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Era niente di più che una semplice amichevole, ma a vedere l’atteggiamento di Paolo Vanoli dalla sua area tecnica sembrava godere di tutte le sembianze di una finale di Champions League. Questo pomeriggio, a partire dalle 15 in punto, è andato in scena l’allenamento congiunto tra Torino ed Asti. Novanta minuti sul manto erboso del Grande Torino, davanti ai circa 4-500 tifosi che hanno risposto presente all’appello della società di Via Viotti e occupato il settore dei distinti.

Formazione, naturalmente, rivisitata per l’ex tecnico del Venezia che – causa ben undici tesserati impegnati in giro per il mondo con le rispettive Nazionali – ha approfittato dell’occasione per mandare nella mischia alcune delle seconde linee. Dentro quindi Paleari, Masina e Biraghi, ma anche Tameze, Linetty e Salama. Con loro Ilic e Karamoh, accompagnati dai due primavera Zaia e Gabellini. Tanti i cambi ambo le compagini (con Vanoli ancora ad attingere dal proprio settore giovanile) nell’arco dell’evento.

A decretare il 2-0 finale la marcatura dopo venti giri di orologio nella ripresa (precisa incornata di testa su cross a rientrare) di Gabellini e lo sfortunato autogol del portiere Dosio. Da segnalare invece l’infortunio dell’esterno francese Amine Salama, uscito dal rettangolo verde dopo aver tentato una conclusione dalla distanza poco dopo la mezz’ora di gioco. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Nel finale, spazio anche a cori e applausi per Vanoli e i suoi, il Torino tornerà in campo lunedì 31 marzo contro la Lazio nella Capitale.

TORINO: Paleari; Zaia, Dembele, Masina, Biraghi; Tameze, Linetty; Salama, Ilic, Karamoh; Gabellini.

ASTI: Brustolin, Gjura, Manasiev, Cardore, Valenti, Favale, Kena, Ghiardelli, Ciancio, Gonella, Camatta.