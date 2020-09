Torino, Vagnati: «La priorità è acquistare una punta»

Il direttore sportivo del Torino ha parlato prima della partita contro l’Atalanta

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della partita contro l’Atalanta.

ATTACCANTE – «Acquistare una punta è la nostra priorità. In questo momento abbiamo solo tre attaccanti in rosa: Millico vogliamo che resti perché piace molto al mister, ma dobbiamo trovare qualcosa davanti che sia compatibile con noi».

TORREIRA – «È un giocatore importante che potrebbe spostare gli equilibri, non solo nel Torino. Per questo ha costi molto elevati: non è una situazione semplice e vedremo cosa succederà. A queste condizioni però è molto complicato vederlo a Torino».