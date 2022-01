Torino, Avv. Chiacchio: «Mai vista la Lega contro una squadra»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Avvocato del Torino, Chiacchio, ha parlato a Tuttosport sulla situazione del rinvio della partita contro l’Atalanta e delle controversie arrivate da Atalanta e… Lega. Le sue parole:

CONTROVERSIE – «Ero in studio con alcuni colleghi e mi aspettavo le controversie dell’Atalanta, invece alle 23 mi sono arrivate quelle della Lega Serie A. Non ricordo precedenti simili nella mia esperienza».

LEGA – «La costituzione dell’Atalanta poteva essere prevedibile, anche se poi ho saputo che la Fiorentina non ha fatto lo stesso con l’Udinese. Per quanto riguarda la Lega… beh, non avrei mai pensato che si costituissero in giudizio in cui sarà chiamato a decidere il Giudice Sportivo della stessa Lega. Fiducioso che il dottor Mastrandrea offrirà tutte le garanzie di terzietà».

TORINO – «Il comportamento del Torino è stato pienamente legittimo ed ottemperante alle disposizioni dell’Asl competente. Sono fiducioso che il nostro ricorso venga accolto».