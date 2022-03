Torino, Belotti si è ripreso anche la Nazionale: Mancini lo convocherà per i playoff

Le recenti prestazioni di Belotti avrebbero convinto Mancini ha convocare l’attaccante in Nazionale per i playoff

Andrea Belotti, come riportato da Tuttosport, sarà una delle carte a disposizione di Roberto Mancini in vista dei playoff Mondiali. Due gol nelle ultime due partite, tre in tre se non gli fosse stato annullato ingiustamente quello al Venezia, non sono passati inosservati agli occhi del c.t. della Nazionale.

Ma oltre al gol, Belotti ha ritrovato anche la forma fisica di un tempo fatta di corsa, scatti e intuizioni. Tutte armi che potranno essere utili all’Italia per conquistare la qualificazione a Qatar 2022.