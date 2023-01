Torino, idea Bernabé del Parma per la mediana

Il Torino in mediana guarda molto anche al futuro, l’obiettivo oltre a Ilic in casa granata è Adrian Bernabé del Parma

I contatti tra le parti sono già stati avviati, ma non sarà facile strappare il sì dei crociati visto che sono in lotta per la zona playoff. La valutazione del centrocampista spagnolo è alta e si aggira tra i 10 e i 20 milioni, ma è difficile che si muova nel mercato invernale. Lo scrive Tuttosport.