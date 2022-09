Torino, Buongiorno punta la Nazionale: pronto il derby con uno juventino

Il difensore del Torino Buongiorno è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione e ora punta la Nazionale

L’ottimo Torino di Juric di questo inizio di stagione può contare su un Alessandro Buongiorno in grande spolvero. Un punto fermo per il tecnico granata e per la sua difesa. E grazie e queste prestazioni di alto livello, il difensore, come riportato da La Stampa, starebbe pensando anche alla convocazione in Nazionale con Roberto Mancini alla ricerca di giovani di qualità per il suo nuovo corso.

Nella gerarchie del c.t., però, in avanti ci sarebbe Federico Gatti della Juventus. Per Buongiorno, quindi, aria di derby per conquistare l’azzurro.