Il presidente del Torino Cairo sottolinea che sarà Ljajic a decidere se lasciare o meno i granata ma anche che il serbo non parte titolare

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare dalla situazione di Adem Ljajic ai microfoni di Radio 24. Il giocatore in queste ore è stato accostato al Besiktas e potrebbe partire prima del 31 agosto visto l’abbondanza di attaccanti in casa granata. Il numero uno del club piemontese ha grande stima del giocatore serbo ma conferma che quest’anno non partirà titolare. Il trasferimento dipenderà quindi dalla sua volontà.

«Ljajic l’ho preso due anni fa e mi piace moltissimo. Rappresenta un calcio divertente, piacevole e bello da vedere. Se c’è uno a cui piace Ljajic quello sono io che l’ho acquistato. – ha spiegato Cairo – Bisogna capire se lui, ora che la squadra è rinforzata e che abbiamo tenuto tutti, accetterà di non essere titolare e di giocare 20 minuti. Non parliamo di un giocatore che sarebbe venduto a cifre considerevoli, con riscontri economici. Se dovesse andar via sarà solo perché non vogliamo giocatori scontenti. Zaza non ha fatto nemmeno un minuto; Soriano è in crescita. Si gioca in undici: se chiede di essere titolare anziché giocare 20 minuti, non posso garantirglielo. Abbiamo molti giocatori forti: lui è molto bravo».