Torino, Coco allo Spartak Mosca? A che punto è la trattativa e cosa serve per chiudere

Lo Spartak Mosca carambola su Saul Coco del Torino, vediamo cosa filtra e a che punto è la trattativa di calciomercato

Tutte le strade portano a…Saul Coco. Il difensore del Torino è (ancora una volta) carambolato al centro delle dinamiche del calciomercato estivo del club piemontese. Tanto è vero che buona parte delle prossime mosse – in entrata come in uscita – della scuderia di Via Viotti, potrebbero dipendere dal futuro del classe 1999.

Arrivato all’ombra della Mole per 7,5 milioni di euro la passata estate dal Las Palmas, Coco è reduce da un campionato fatto di tanti alti e altrettanti bassi. Ottimo il rendimento inanellato nelle prime apparizioni dal talento spagnolo naturalizzato equatoguineano, tutt’altro che esemplare quanto palesato invece nella seconda metà di stagione. Non c’è da stupirsi dunque se il profilo del centrale sia scivolato sotto la voce delle ‘possibili partenze’ sul taccuino del direttore tecnico dei granata Davide Vagnati.

Già la scorsa settimana, i qatarioti dell’Al-Duhail avevano sondato il territorio facendo capitolare una ricca offerta a Torino e giocatore. 16 milioni di euro alla società, con 3 milioni netti a stagione all’atleta, il biglietto da visita presentato dell’erede al trono dello Stato arabico (nonchè proprietario della squadra). Cifre, senz’ombra di dubbio allettanti per la scuderia di Urbano Cairo, ma non sufficienti per convincere lo stesso Coco: più che restio a trasferirsi in un campionato di minore valore.

🚨 Lo @fcsm_official ha offerto un contratto triennale a #Coco e si sta avvicinando alla richiesta del @TorinoFC_1906. Tra club si cerca l'intesa definitiva nelle prossime ore, dopo una prima offerta rifiutata dai granata, in attesa di capire la volontà del difensore. @Toro_Zone https://t.co/EkrxhWrNwc — Giacomo Morandin (@iljackmora) July 10, 2025

Ora, rifiutata la prima proposta, Coco si trova dinanzi ad un’altra – potenziale – occasione di trasferimento. Come riporta il portale Toro Zone in queste ore infatti, stamane lo Spartak Mosca avrebbe offerto un contratto triennale al nativo di Lanzarote. Mentre la compagine russa avrebbe pressoché raggiunto le richieste del Torino, resta da capire – esattamente come in occasione del prima citato interessa qatariota – quale sarà la scelta del numero 23. Tutte le strade portano a Coco certo, ma alla fine l’ultima parola spetta proprio a lui.