Torino-Crotone, Stroppa: «Prestazione importante, grande carattere»

Il Crotone esce con un punto prezioso dalla gara sul campo del Torino. Le dichiarazioni nel post-partita di Giovanni Stroppa

Pareggio prezioso per il Crotone in casa del Torino. Giovanni Stroppa è soddisfatto dopo il punto raccolto all’Olimpico al cospetto dell’undici di Giampaolo, parlando a Sky Sport.

«Finalmente usciamo senza aver preso gol, è un aspetto importante per il lavoro di tutta la squadra. Ci manca qualcosa negli ultimi 15-20 metri, però abbiamo fatto una prestazione importante oggi. Abbiamo giocato con equilibrio e grande carattere: sono felice per questo oltre che per il risultato».