Torino, D’Aversa a Sky nel pre-partita del Pisa: «Ecco perché gioca Kulenovic. Dobbiamo essere realisti, bisogna pensare che questa partita…»

Torino, Roberto D’Aversa a Sky nel pre-partita del Pisa: queste le dichiarazioni prima del match della 31ª giornata di Serie A 2025/26

A pochissimi minuti dal fischio d’inizio di una sfida che si preannuncia cruciale per il prosieguo del campionato, il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha preso la parola per fare il punto della situazione in casa granata. Parlando ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore ha voluto analizzare con estrema lucidità il delicato momento attraversato dalla sua squadra, spiegando le dinamiche del lavoro settimanale e giustificando le ultime decisioni di formazione. L’incipit del suo discorso è stato subito volto a difendere il gruppo, mettendo in chiaro un aspetto fondamentale: “Mai dubitato dell’atteggiamento dei ragazzi“.

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L’obiettivo primario: realismo e lotta per la salvezza

Il messaggio lanciato dal mister granata all’intero ambiente è un forte richiamo alla totale consapevolezza. In questo delicato e decisivo finale di stagione, non c’è più margine per i calcoli, ma serve un approccio estremamente concreto per smuovere la classifica. Le sue dichiarazioni delineano con precisione la rotta da seguire: “Bisogna essere realisti: siamo in una posizione dove bisogna pensare che questa partita ci avvicini al nostro obiettivo, che è la salvezza”.

Per raggiungere questo traguardo vitale, D’Aversa pretende la massima allerta agonistica fin dalle prime battute: “Conosciamo le insidie di questa gara, dobbiamo affrontarla nel modo giusto“. Riflettendo poi sul lavoro quotidiano svolto al Filadelfia e sulle gare più recenti, ha aggiunto un’amara constatazione: “Da quando sono arrivato anche in allenamento i ragazzi hanno sempre avuto un ottimo atteggiamento, poi gli errori non ti fanno ottenere i risultati“. Il diktat per la sfida odierna è quindi chiarissimo: “Oggi dobbiamo andare in campo consci delle ottime ultime prestazioni ma senza commettere gli errori che non ci hanno permesso di fare punti importanti”.

Le gerarchie in attacco: Kulenovic titolare, panchina per Adams

A margine dell’intervista, l’allenatore del Torino ha fatto piena chiarezza sulle proprie scelte tattiche, soffermandosi in particolar modo sul reparto offensivo. A spuntarla nel serrato ballottaggio della vigilia è stato Sandro Kulenovic, lanciato dal primo minuto al posto del compagno di squadra Che Adams. D’Aversa ha motivato in questo modo la sua decisione tecnica: “Ho preferito Kulenovic che si è allenato con noi entrambe le settimane”.

La scelta di far partire l’attaccante scozzese dalla panchina è stata dettata soprattutto dalla massima prudenza e dalla necessità di una corretta gestione fisica: “Che Adams ha giocato 71’ minuti martedì ed è tornato da un infortunio“. Ora la parola passa unicamente al campo, dove i granata sono chiamati a trasformare queste premesse in punti d’oro per la permanenza nella massima serie.