Torino, ecco Giampaolo: il tecnico è guarito dal Coronavirus

Marco Giampaolo è tornato a dirigere l’allenamento del Torino al Filadelfia: il tecnico ha sconfitto il coronavirus tornando negativo

Marco Giampaolo è tornato negativo al coronavirus. Come riporta il sito ufficiale del Toro, il tecnico ha diretto l’allenamento dei granata al Filadelfia. Ancora positivo, invece, Vojvoda.

«Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Dopo una prima parte di lavoro in palestra, il tecnico Marco Giampaolo ha diretto una sessione tecnico-tattica in preparazione alla sfida di sabato contro la Juventus. Murru ha terminato anzitempo l’odierna seduta, Verdi ha svolto solo terapie per un risentimento muscolare all’adduttore destro: le condizioni di entrambi verranno valutate domani prima dell’allenamento di rifinitura pomeridiano»