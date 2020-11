Genoa-Torino, Giampaolo pragmatico: «Siamo ancora sotto un treno»

Il Torino sorride e centra la prima vittoria in campionato. Le dichiarazioni di Giampaolo dopo la gara contro il Genoa

Prima vittoria in campionato del Torino. Marco Giampaolo respira dopo il successo nel recupero di campionato in casa del Genoa. Queste le dichiarazioni nel post-gara del tecnico granata a Sky Sport.

«Siamo ancora sotto ad un treno. Ma la credibilità la devi costruire un passo alla volta, stando uniti come squadra. È difficile venire fuori da certe situazioni, se non hai fede rischi di abbandonarti. La squadra ha avuto un atteggiamento positivo, come l’ha avuto nelle scorse partite, anche se siamo stati penalizzati dagli episodi».

«È un rapporto schietto. Non è facile avere un certo atteggiamento dopo le ultime partite, psicologicamente è tutto in salita. È stata una partita giocata con fede da parte dei giocatori: significa che qualcosa di serio e diretto nel nostro rapporto c’è, altrimenti la squadra ti abbandona. Le mie sensazioni nei confronti di questi calciatori sono sempre state positive. I gruppi si costruiscono attraverso le difficoltà, che devi saper superare da squadra».