Torino, i giocatori granata da casa lanciano la plank challenge

Torino, i giocatori granata costretti a lavorare da casa in autonomia: nasce così sui social la plank challenge

Gli allenamenti al tempo del coronavirus, inevitabilmente, sono “fatti in casa”. E in solitaria, per di più. Così i giocatori del Torino hanno trovato una soluzione, via social, per stimolarsi a vicenda.

Si tratta, naturalmente, della “plank challenge“, che da alcuni giorni sta imperversando su Instagram. Dove i calciatori si lanciano la sfida ad eseguire da casa gli esercizi per mantenere il tono muscolare. C’è chi il peso ulteriore sulla schiena se lo carica con i figli come Rosati e chi ha scelto invece un asse da stiro come De Silvestri. Chi la moglie come Rincon e chi un poggiapiedi come il giovane Millico. La sfida è lanciata.