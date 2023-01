Torino, società al lavoro per Ilic e Hien: le ultime

Il Torino vuole rinforzi dal mercato invernale e Vagnati starebbe lavorando al doppio colpo dall’Hellas Verona con Ilic e Hien

Il Torino vuole rinforzi dal mercato invernale e Vagnati starebbe lavorando al doppio colpo dall’Hellas Verona con Ilic e Hien.

Per il serbo si conta di chiudere entro martedì con l’arrivo immediato in terra granata. Per il difensore svedese invece la situazione è l’acquisto e poi il prestito fino a giugno alla stessa società veronese. Un doppio innesto importante per Juric, soprattutto per Ilic, cercato anche dalla Lazio in questi mesi. Lo scrive Gianluca Di Marzio.