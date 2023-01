Torino-Ilic, il serbo è la luce di Juric: i dettagli

Il Torino dopo la sconfitta contro lo Spezia si tuffa sul mercato e va all’assalto di Ilic del Verona, il serbo ha voglia di granata

Il Torino dopo la sconfitta contro lo Spezia si tuffa sul mercato e va all’assalto di Ilic del Verona, il serbo ha voglia di granata.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, già oggi sono previsti nuovi contatti tra le due società. 18 milioni per far arrivare il classe 2001 subito in granata. Il centrocampista vuole Juric e la società spinge.