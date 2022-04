Torino, Juric: «Mostrato carattere. Belotti? La sua volontà...»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato dopo il successo dei granata ai danni della Salernitana: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, Ivan Juric ha parlato dopo Salernitana-Torino.

CONDIZIONE – «A me la squadra in questo periodo è piaciuta tanto. Ha fatto grandissime partite, poi ci sono state situazioni che ci hanno fatto perdere punti. Oggi era importante vincere e mostrare carattere».

BELOTTI – «Penso che ha reagito bene. E’ un ragazzo splendido per come vive il calcio e come si allena, fuori casa ha fatto prestazioni meno belle in campionato ma oggi si è presentato bene. Ha fatto battaglia, ha preso una traversa e si è conquistato il rigore. Ha passato qualche anno in cui era poco convinto e segnava meno, non ha fatto bene ma anche lui doveva metterci più del suo. Quest’anno è stato molto difficile a causa degli infortuni, ma è un giocatore forte. Lui ha detto cosa vuole fare quest’anno, non si è promesso a nessuno e aspetta di vedere le situazioni. Il ragazzo è molto legato alla società, alla città e ai tifosi e rispetto la sua volontà. Quando deciderà me lo dirà o darà un segnale ma è un attaccante forte».

BERISHA – «Penso che Milinkovic-Savic ha fatto benissimo, dopo il Covid non è stato perfetto e stasera Berisha ha fatto molto bene. Sono contento dei nostri portieri».

VITTORIA CONTRO L’ULTIMA – «La squadra fatica a vincere le partite con talento. Ci sono state partite di dominio dove non riuscivamo a saltare l’uomo, i cross non sono stati perfetti. Su certe cose abbiamo alzato il livello, bisogna alzarlo ancora di più. La squadra è sempre stata giusta, tosta e solida. Ha fatto buone prestazioni ma ci è mancato di vincere certe partite da squadra forte».