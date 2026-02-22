Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Torino, Kulenovic titolare al posto di Zapata: perché questa scelta? Baroni la spiega così prima del match contro il Genoa

Published

3 ore ago

on

By

kulenovic

Torino, Marco Baroni a DAZN ha rilasciato queste dichiarazioni prima del match contro il Genoa. Le sue dichiarazioni

A DAZN prima di Genoa Torino, Marco Baroni ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

GENOA TORINO – «Bisogna fare una partita di grande livello sotto tutti gli aspetti. La squadra deve essere centrata, è questa la partita che ci aspetta e lo faremo“. Sulla classifica è stato chiaro: “Non ci piace, dobbiamo lottare partita su partita».

KULENOVIC AL POSTO DI ZAPATA «Uno parte e uno entra, abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo scelto più mobilità, Simeone e Kulenovic danno profondità. Zapata è comunque un giocatore importantissimo».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Upload Upload
Hanno Detto4 ore ago

Juve Como 0‑2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

Juve Como, Andrea Bargione analizza a fondo la prestazione bianconera contro i lariani nel post‑partita di Upload Durante l’ultima puntata...
Change privacy settings
×