Torino, Kulenovic titolare al posto di Zapata: perché questa scelta? Baroni la spiega così prima del match contro il Genoa

A DAZN prima di Genoa Torino, Marco Baroni ha rilasciato queste dichiarazioni.

GENOA TORINO – «Bisogna fare una partita di grande livello sotto tutti gli aspetti. La squadra deve essere centrata, è questa la partita che ci aspetta e lo faremo“. Sulla classifica è stato chiaro: “Non ci piace, dobbiamo lottare partita su partita».

KULENOVIC AL POSTO DI ZAPATA – «Uno parte e uno entra, abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo scelto più mobilità, Simeone e Kulenovic danno profondità. Zapata è comunque un giocatore importantissimo».